O Benfica empatou este sábado a final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o Sporting em casa, por 3-0, no segundo jogo, 'devolvendo' a derrota, pelo mesmo resultado, sofrida em Alvalade.

Os 'encarnados', que tentam recuperar o título perdido na época passada para o Sporting, venceram por 25-20, 25-19 e 25-20.

As duas equipas voltam a encontrar-se no dia a 20 de abril, às 19:00, no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, para o terceiro jogo desta final, disputada à melhor de cinco.