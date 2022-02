Benfica, FC Porto e Sporting entram em campo com liderança da I Liga em disputa

O Benfica, atual líder com 24 pontos, vai deslocar-se ao terreno do Estoril Praia com o objetivo de, pelo menos, manter a vantagem de um ponto para os dois rivais.

Os ‘encarnados’, que a meio da semana empataram em Guimarães em jogo da Taça da Liga, venceram na última jornada em Vizela, com um golo no último minuto, enquanto o Estoril Praia vem de uma vitória em Portimão e está no quarto lugar, com 18 pontos, tendo apenas perdido uma partida no campeonato.

O jogo está agendado para as 19:00, no Estádio António Coimbra da Mota, e será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

Antes, pelas 17:00, no Estádio do Dragão, o FC Porto vai receber o Boavista, num ‘dérbi’ da Invicta que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Os ‘dragões’ ainda não perderam esta época no campeonato e venceram os últimos quatro jogos na prova, mas, a meio da semana, foram derrotados pelo Santa Clara, por 3-1, e acabaram por ser eliminados na Taça da Liga.

Pela frente, o FC Porto vai ter o Boavista, que vem de três empates consecutivos e não vence na I Liga desde a terceira jornada, somando 11 pontos.

A fechar o dia é a vez do Sporting, que a meio da semana bateu o Famalicão na Taça da Liga, entrar em campo para defrontar o Vitória de Guimarães, procurando a quinta vitória seguida no campeonato. Os ‘leões’ também ainda não perderam na prova e triunfaram nos últimos quatro jogos, mas sempre pela margem mínima.

Já o Vitória de Guimarães venceu os dois últimos jogos na I Liga e está em sétimo lugar, com 13 pontos. O jogo está marcado para as 21:15, no estádio José Alvalade, e será dirigido por Rui Costa, da associação do Porto.

A 10.ª jornada arrancou na sexta-feira com vitória 2-0 do Arouca na receção ao Tondela, resultado que permitiu aos arouquenses subirem ao 10.º lugar, com nove pontos, os mesmos do Tondela, 12.º, e do Gil Vicente, 11.º.