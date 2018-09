Benfica faz história com título europeu de atletismo em sub-20

Os juniores 'encarnados', que há entrada para a última prova, os 4x400 metros, seguiam com oito pontos de vantagem sobre o Sparta, da Dinamarca, mantiveram o espírito de triunfo nessa corrida e sagraram-se campeões europeus, numa exibição muito forte, em que conseguiram mais 12 pontos do que os dinamarqueses e mais 21 do que os turcos do Enke.

Para o triunfo 'encarnado' contribuíram 15 presenças na primeira metade da tabela, com destaque para os cinco triunfos obtidos por Isaac Nader, nos 1.500 metros (4.01,30 minutos), Alexandre Figueiredo, nos 3.000 metros (8.55,94), o brasileiro Eberson Silva, no comprimento (7,30 m) - que também foi segundo nos 100 metros -, o britânico Bayley Campbell, no martelo (73,13 m), e Leandro Ramos, no dardo (66,81 m).

Entre os segundos lugares obtidos em Castellán, além de Eberson nos 100 metros, destaque para João Coelho, com 47,86 segundos nos 400 metros (a sua quarta marca de sempre), e para Júlio Almeida, com 14,56 metros no triplo salto.

Esta era uma aposta da coordenadora do Benfica, Ana Oliveira, que em 2013 vira o Benfica assegurar a subida ao Grupo A desta Taça dos Clubes Campeões Europeus, em sub-20, e no ano passado, em Brno (República Checa), atingir o terceiro lugar, a melhor classificação de sempre. Nunca uma equipa portuguesa conseguira triunfar nesta competição.

"Era um título muito desejado e foi trabalhado com muita visão, estratégia, paciência, competência e ambição. Levámos oito anos a ser a primeira equipa portuguesa da formação (para além do futebol) a chegar à primeira liga e continuámos construindo o caminho rumo a este título. Hoje somos campeões europeus", disse Ana Oliveira.

A responsável sublinhou que este é o projeto que está inserido na academia olímpica do Benfica, com juvenis e juniores, que tem sustentado e continua a sustentar a equipa sénior masculina. "Formamos para ganhar. E hoje ganhámos. Mas não ganhámos sozinhos. Portugal e o desporto português também ganharam", continuou Ana Oliveira.

"Quero dizer ainda: obrigada presidente Luís Filipe Vieira. Conseguimos porque o senhor nos apoiou e sempre acreditou em nós. Estamos muito felizes", concluiu a coordenadora do Benfica.

Na prova feminina, triunfou a equipa turca do Fenerbahce (que revalidou o título obtido no ano passado), com 134,5 pontos, à frente da equipa feminina dos anfitriões, Playas de Castellón (103) e do Olymp Brno, da República Checa, que somou menos um ponto do que as espanholas.