Benfica estreia-se na edição 2021/22 na Trofa

O clube da Luz, finalista vencido na última temporada e emblema que já levou a Taça por 26 vezes, vai ter pela frente o atual 14.º classificado do segundo escalão e equipa que nunca perdeu com os ‘encarnados’.

Na única vez que disputou a I Liga, em 2008/09, o Trofense não conseguiu fugir à despromoção, mas terminou a época sem derrotas perante o Benfica, com um triunfo por 2-0 em casa e um empate 2-2 na Luz, naqueles que foram os dois únicos duelos entre as duas formações.

Na Trofa, Rafa, lesionado, é baixa certa na equipa de Jorge Jesus, que deverá também dar minutos a jogadores menos utilizados, como Helton Leite, Morato, André Almeida, Pizzi, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos.

O encontro está agendado para as 20:45.

Hoje, mais cinco equipas da I Liga entram em ação, com o Vitória de Guimarães a visitar o Oliveira do Hospital (Liga 3), o Moreirense a atuar no campo do Oriental Dragon (Liga 3), o Belenenses SAD a jogar no terreno do Berço (Campeonato de Portugal), o Tondela a viajar até à Madeira para defrontar o Camacha (Campeonato de Portugal) e o Santa Clara a medir força com a União de Leiria (Liga 3).

Em Leiria, os açorianos vão estrear o técnico Nuno Campos, que rendeu no cargo Daniel Ramos.

Na sexta-feira, o Sporting, FC Porto e Famalicão garantiram o apuramento para a fase seguinte, depois de vencerem Belenenses, Sintrense e Académica, respetivamente.

O Sporting de Braga, detentor do título, inicia no domingo a defesa da Taça de Portugal, no Barreiro, perante o Moitense, dos campeonatos distritais.

A obrigatoriedade de os 18 primodivisionários jogarem fora de casa impossibilitou confrontos entre equipas da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal.