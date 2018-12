Benfica empata nas Aves e apura-se para as meias-finais da Taça da Liga

O Benfica apurou-se esta sexta feira para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao empatar 1-1 em casa do Desportivo das Aves, em jogo da terceira jornada do grupo A da prova.

A necessitarem de apenas empatar para seguirem em frente, os 'encarnados' ainda se viram em desvantagem, quando Mama Baldé, aos 49 minutos, adiantou os avenses, que assim ficavam em posição de seguirem em frente, mas um golo do suíço Seferovic, aos 70, permitiu ao Benfica igualar a contenda e marcar presença na fase decisiva da prova.

Nas meias-finais da Taça da Liga, cuja 'final four' vai decorrer em Braga, o Benfica vai defrontar o vencedor do grupo C, a sair do trio FC Porto, Desportivo de Chaves e Varzim.

No outro jogo do grupo A, já sem qualquer importância em termos de apuramento, o Rio Ave empatou 1-1 na receção ao Paços de Ferreira.