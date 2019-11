Benfica e Vizela em 'duelo' de estreia na Taça de Portugal em futebol

O Benfica, recordista de troféus na Taça de Portugal de futebol, com 26 títulos, visita este sábado o Vizela, em jogo da quarta eliminatória, no primeiro encontro entre os dois emblemas na competição

Os dois clubes encontraram-se previamente na época de 1984/85, mas na primeira divisão, em jogos que o Benfica venceu em casa (5-1) e fora (2-1), na ocasião em Guimarães, e na Taça da Liga, já em 2017 (4-0).

Hoje, Benfica, Sporting de Braga e Gil Vicente, que se defrontam na ‘Pedreira’, e Famalicão, que recebe a Académica, da II Liga, são as equipas primodivisionárias em ação.

Antes, o Sertanense, do Campeonato de Portugal, recebe o Farense, da II Liga, a partir das 14:00.

O Campeonato de Portugal tem asseguradas quatro equipas nos ‘oitavos’, depois de o sorteio ter ditado vários jogos entre ambas: Anadia-Beira-Mar, Pedras Salgadas-Canelas 2010, Sporting de Espinho-Arouca e Sintra Football-AC Marinhense.

Esta eliminatória prossegue hoje e continua no domingo, já depois de na sexta-feira Santa Clara, da I Liga, e Varzim, da II Liga, terem garantido um lugar nos oitavos de final, ao eliminarem Leixões (II Liga) e Loures (Campeonato de Portugal), respetivamente.

O FC Porto joga no domingo no Estádio do Dragão, defrontando o Vitória de Setúbal (17:30), numa eliminatória em que o Sporting, detentor do troféu, é o único ‘grande’ já eliminado, depois de derrotado pelo Alverca por 2-0 na anterior ronda.