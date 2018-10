Benfica e FC Porto defrontam-se na Luz com a liderança na mira

Depois do empate no sábado do Sporting de Braga, líder isolado da prova, na receção ao Rio Ave, ‘dragões’ e águias’ ficaram com a possibilidade de subirem ao comando da prova.



No caso do campeão nacional, um triunfo em casa do rival significará a liderança isolada da prova, já que arrancou para esta jornada a apenas um ponto dos bracarenses, enquanto o Benfica também subirá à liderança em caso de vitória, mas neste caso com o mesmo número de pontos dos ‘arsenalistas’, com os 'encarnados' em vantagem na diferença de golos.

Em outro jogo desta sétima jornada, o Sporting desloca-se a Portimão com a possibilidade de, caso vença, tirar dividendos do resultado do encontro da Luz.

Programa e resultados da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol:

- Sexta-feira, 05 out:

Tondela – Nacional, 1-1 (1-1 ao intervalo)

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 1-0 (0-0)

Feirense – Belenenses, 0-0

- Sábado, 06 out:

Vitória de Setúbal - Moreirense, 3-0 (1-0)

Marítimo - Vitória de Guimarães, 1-3 (0-1)

Sporting de Braga - Rio Ave, 1-1 (1-1)

- Domingo, 07 out:

Boavista - Desportivo das Aves, 15:00

Benfica - FC Porto, 17:30

Portimonense – Sporting, 20:00