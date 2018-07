Benfica defronta turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória

As mais lidas

A primeira mão realiza-se a 7 ou 8 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e a segunda a 14, em Istambul.

O Benfica vai defrontar os turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

