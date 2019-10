Benfica conquista Supertaça de voleibol pela oitava vez

Os ‘encarnados’, campeões nacionais e vencedores das últimas duas edições da Taça de Portugal, bateram a formação açoriana da ilha Terceira, finalista da Taça, pelos parciais de 25-14, 25-18 e 25-22.

O Benfica reforçou a liderança do ‘ranking’ com oito troféus – todos conquistados desde 2010/11 -, mais três do que Castêlo da Maia e Sporting de Espinho.