Benfica chega ao ambicionado 38 com triunfo frente ao Santa Clara

Depois de liderar isolado quase todo o campeonato e com boa vantagem, os ‘encarnados’ perderam alguns pontos e levaram a decisão para a última ronda, mas tudo se decidiu nos minutos iniciais, com Gonçalo Ramos a inaugurar o marcador logo aos sete, que foi ampliado por Rafa, aos 28, e por Grimaldo, aos 60, de penálti.

Os ‘encarnados’ subiram ao relvado do lotado Estádio da Luz, com mais de 64 mil pessoas, com dois pontos de vantagem e a saber que uma vitória frente aos açorianos, já ‘condenados’ a descer de divisão, permitia conquistar um título que lhes escapou nas três temporadas anteriores e que até mesmo um empate podia ser suficiente, graças à larga vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos para com o FC Porto.

A equipa de Roger Schmidt entrou em campo com três alterações em relação ao empate frente ao Sporting, com o lateral Alexander Bah no lugar de Chiquinho, Florentino a substituir Neres e Morato a entrar para o lugar do castigado António Silva no eixo da defesa, enquanto o Santa Clara apenas fez uma mudança, com Ricardinho no lugar do castigado Gabriel Silva.

Os ‘encarnados’ partiram em busca do golo deste o apito inicial e a resistência do Santa Clara durou apenas sete minutos, com Gonçalo Ramos, no primeiro lance de perigo, a responder de cabeça a um cruzamento de Bah da direita, para a primeira ‘explosão’ de alegria na Luz.

O Benfica dominava um pouco esclarecido Santa Clara, mas não criava perigo, e depois de um susto num cabeceamento do central Ítalo, os ‘encarnados’, aos 28 minutos, aproveitaram um livre mal executado pelos açorianos e saíram num rápido contra ataque conduzido por Rafa, que tabelou com João Mário, e surgiu solto na área a fazer o segundo golo da tarde, num remate que ainda sofreu um desvio num defesa.

Depois da eficácia demonstrada na primeira parte, o segundo tempo começou com o Benfica de novo no controlo das operações, mas a jogar a um ritmo mais pausado e após um lance de perigo de Rafa, os ‘encarnados’ chegaram ao terceiro aos 60, numa grande penalidade assinalada por Rui Costa depois de intervenção do videoárbitro.

O espanhol Grimaldo, que vai deixar o clube para alinhar nos alemães do Bayer Leverkusen, foi chamado a marcar e não vacilou, emocionando-se no momento de celebrar com os adeptos.

Com a festa nas bancadas a subir de tom, o Santa Clara teve as suas melhores oportunidades na partida, primeiro com Ricardinho a antecipar-se a Bah, mas a cabecear ao lado, e depois com Odysseas a travar primeiro um remate de Ricardinho e depois a recarga de Andrezinho.

Com tudo decidido, o jogo ‘arrastou-se’ até ao fim, com tempo ainda para Schmidt lançar em campo o jovem guarda-redes Samuel Soares nos minutos finais, que assim também se sagra campeão.

Pouco depois chegou o apito final do árbitro Rui Costa e a festa que já se fazia nas bancadas entendeu-se ao relvado, depois de assegurado o 38.º título de campeão nacional do Benfica, que vai ser celebrado em todo o país e em vários locais do mundo.