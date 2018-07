Benfica campeão nacional masculino de atletismo, Sporting vence em femininos

As mais lidas

O segundo lugar foi conquistado pelo Benfica, com 113 pontos, os mesmos da pela Juventude Vidigalense.

Em femininos, o Sporting voltou a confirmar hoje que é a equipa mais forte, revalidando também o título nacional, o 48.º na competição, após terminar a competição com 157 pontos.

A fechar o pódio masculino, no campeonato nacional de clubes, ficou a equipa da casa, o Sporting de Braga, que somou um total de 105 pontos.

Os ‘encarnados', que repetiram o êxito pelo oitavo ano consecutivo, somaram um total de 156 pontos, contra 137 do Sporting, que terminou no segundo lugar.

