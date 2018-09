Benfica bate Rio Ave na estreia na Taça da Liga

O Benfica, sete vezes vencedor da Taça da Liga de futebol, estreou-se este sábado na edição 2018/19 com uma vitória em casa sobre o Rio Ave, por 2-1, em jogo da primeira jornada do Grupo A.

O argentino Salvio, aos 21 minutos, de grande penalidade, e Rafa, aos 50, marcaram os golos da vitória dos 'encarnados', enquanto o brasileiro Carlos Vinicius, aos 60, fez o tento da equipa vila-condense no Estádio da Luz, em Lisboa.

No arranque da terceira fase da competição, o Benfica assume a liderança do Grupo A, com três pontos, mais dois do que o Desportivo das Aves e o Paços de Ferreira (II Liga), que hoje empataram sem golos, enquanto o Rio Ave é o quarto e último classificado, sem pontos.

Os vencedores dos quatro grupos, que se disputam a uma volta, qualificam-se para as meias-finais.