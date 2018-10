Benfica bate FC Porto quatro anos depois e sobe à liderança da I Liga

Um golo do suíço Seferovic, aos 62 minutos, após um grande passe de cabeça de Pizzi, em esforço, permitiu às 'águias' não só ultrapassar o seu maior 'bloqueio' a nível nacional - já não ganhava aos 'dragões' há quatro anos - como também igualar o Sporting de Braga no topo, com 17 pontos.

A liderança do Benfica é mais que ténue, é certo, já que assenta na diferença de golos e pela margem mínima: 15-5, contra 16-7 dos 'arsenalistas'. O FC Porto cai para terceiro, com 15 pontos, e pode 'deslizar' para quarto, mais logo, se o Sporting ganhar em Portimão e chegar a 16.

Nas contas do título, a jornada pode terminar com os 'três grandes' e ainda os minhotos muito próximos e dependentes de si para serem campeões - contas do título em que ainda vai entrando o Rio Ave, quarto com 14 pontos, após impôr empate em casa do Sporting de Braga (1-1).

No primeiro grande 'choque' entre o campeão e vice-campeão da época passada, o equilíbrio foi a tónica, tanto em posse de bola como em remates à baliza. Estava muito claro que o jogo se podia decidir por um pormenor.

E assim foi, com uma jogada de insistência ofensiva do Benfica, aos 62 minutos. Pizzi recebeu a bola do seu meio-campo e, em vez de a deixar chegar ao chão, para jogar de pé, enviou de cabeça para a frente, onde surgiu Seferevic, que se antecipou a Casillas e rematou colocado.

No final, o FC Porto ainda esteve perto de dez minutos em superioridade numérica, depois da expulsão de Lema, mas nada resultou disso a favor dos 'dragões'.

Também hoje, mais cedo, o Boavista deu uma 'sapatada' na classificação, que lhe permitiu sair da zona de despromoção. Ganhou por 1-0 ao Desportivo das Aves e ascendeu ao 11.º lugar, com sete pontos, dois acima da linha de descida.

Já os avenses continuam muito mal posicionados, seguindo em penúltimos, com quatro pontos apenas, tantos quantos tem o lanterna- vermelha Portimonense.

O golo foi fruto do azar do Desportivo das Aves - trata-se de um autogolo de Bruno Gomes, aos 71 minutos.

A jornada, que se prolongou por três dias, fecha hoje à noite com o Portimonense-Sporting, no estádio municipal de Portimão.