Benfica anuncia contratação do alemão Julian Weigl por 20 milhões de euros

“O SL Benfica comunicou nesta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou a acordo com o Borussia Dortmund, da Alemanha, para a contratação do médio Julian Weigl pelo montante de 20 milhões de euros”, escreveram os 'encarnados' no seu sítio na internet.

O médio defensivo internacional alemão, de 24 anos, vai assinar “nos primeiros dias” de 2020, altura em que a transferência cumprirá com os trâmites habituais até à oficialização do negócio.

“Quero agradecer aos meus companheiros, aos empregados do Borussia e a todos os adeptos deste grande clube. O Dortmund ficará sempre no meu coração”, disse o atleta ao site da formação germânica, atual quarta classificada no campeonato.

Julian Weigl, que deverá assinar por cinco anos, chegou ao Borússia Dortmund em 2015, oriundo do Munique 1860.

O atleta começou o seu percurso nas seleções germânicas nos sub-19, tendo passado pelos sub-20 e sub-21 até se estrear pela formação principal.