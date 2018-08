Bélgica vai ter maiores estúdios de filmagens aquáticas da Europa em 2019

As mais lidas

A estrutura conta com três estúdios, dois deles dedicados a cenas aquáticas, de 1.200 e 1.700 metros quadrados respetivamente, sendo que o maior tem uma profundidade de nove metros, com capacidade para seis milhões de litros de água climatizada.

A nova “cidade do cinema” belga, cuja inauguração está agendada para 02 de janeiro, já tem marcadas cerca de 20 filmagens por parte de produtores dos Estados Unidos da América, Canadá e da Europa.

O projeto partiu do operador de câmara profissional Wim Michiels, fundador da empresa de aluguer de material cinematográfico e de filmagem submarina Lites, que afirmou, em entrevista à agência noticiosa espanhola EFE, que “a Bélgica é o lugar ideal para fazer filmes” e que, “ainda que não pareça, existe um grande mercado para as produções subaquáticas”.

