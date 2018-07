Belenenses contrata guarda-redes Guilherme Oliveira

O guarda-redes Guilherme Oliveira, que na última época esteve cedido pelo Sporting à Académica, vinculou-se ao Belenenses para os próximos três anos, anunciou este domingo a SAD do clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 23 anos, rubricou contrato com os 'azuis' até 2021, depois de na época transata ter alinhado pelos 'estudantes', nos quais realizou três partidas, uma na II Liga e duas na Taça de Portugal. Em 2016/17, já tinha estado emprestado pelos 'leões' ao Cova da Piedade.

"Nem pensei duas vezes. O Belenenses é um clube histórico do futebol português, com estabilidade na I Liga e estou muito orgulhoso por ter a oportunidade de vestir esta camisola", afirmou, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da SAD do Belenenses.

Guilherme Oliveira fez a maior parte da formação no Sporting, tendo se definido como "um guarda-redes moderno", que tem "muita facilidade em jogar com ambos os pés e também fora dos postes".

O guardião, que esteve com Portugal no Mundial de sub-20, em 2015, é o sexto reforço do Belenenses para a nova época, juntando-se a Mika, Jonatan Lucca, Ljujic, Eduardo Silva e Henrique Almeida.