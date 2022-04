Bebé faz balanço positivo de Portugal na fase de grupos

Os campeões europeus em título venceram a Tailândia (4-1) e as Ilhas Salomão (7-0) e empataram com Marrocos (3-3), somando sete pontos que permitiram conquistar a liderança do Grupo C, estando o adversário nos oitavos de final ainda por definir, uma vez que será um dos quatro melhores terceiros colocados, a sair dos grupos A, B ou F.

“Até ao momento, a participação é positiva, pois o objetivo principal era passar o grupo em primeiro lugar, para termos mais dias de descanso e, consequentemente, conseguirmos preparar o próximo jogo. Queríamos ganhar os três jogos. Não o conseguimos, empatámos o último, mas, mesmo assim, o nosso objetivo foi atingido”, expressou, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das ‘quinas’ fez trabalho de recuperação numa unidade hoteleira em Palanga, cidade costeira da Lituânia situada a cerca de 30 quilómetros de Klaipeda, onde enfrentou no domingo a seleção marroquina, tendo depois seguido viagem rumo a Kaunas, onde volta a jogar, após os dois primeiros jogos do grupo, para os ‘oitavos’.

“Sinto o grupo tranquilo. Nos tempos mortos, estamos sempre juntos. É sinal de que não estamos fartos uns dos outros. Brincamos muito. Sinto o grupo superunido, como sempre. Estamos bem e preparados para os próximos confrontos que aí vêm”, realçou.

Internacional AA em 133 ocasiões, o guarda-redes de 38 anos, atualmente no Leões de Porto Salvo, salientou a satisfação por estar a ser a opção principal do selecionador Jorge Braz para a baliza lusa, tendo alinhado nos jogos contra Tailândia e Marrocos.

“Quando vim para aqui, vim preparado para tudo. O meu objetivo é ajudar a equipa, a jogar ou não, mas, como é lógico, sinto-me muito contente por o ‘mister’ confiar em mim e também no André [Sousa] e no Vítor [Hugo]. Estar a jogar é uma alegria muito grande. Estou muito feliz por vir ao meu quarto Mundial e jogar”, sublinhou Bebé.

Portugal efetuará quatro sessões de treino até à partida dos oitavos de final da prova, diante de um adversário que ainda se encontra por definir, num jogo agendado para as 20h00 locais (18h00 em Lisboa) de sexta-feira, na Zalgirio Arena, em Kaunas, Lituânia.