Beatriz Jordão brilha na vitória de Portugal no Eurobasket feminino de sub-20

Portugal venceu este domingo a Holanda, por 65-57, na segunda jornada do Grupo D da Divisão A do Eurobasket feminino de sub-20, com um ‘duplo-duplo’ da poste Beatriz Jordão, autora de 14 pontos e 13 ressaltos.

Depois da derrota frente a Espanha (57-43), uma das grandes candidatas ao título europeu, Portugal beneficiou do domínio na luta pelos ressaltos (52-42), para vencer a seleção holandesa.

Além de Beatriz Jordão, também a base Ana Rodrigues contribuiu para o sucesso da seleção lusa, ao concluir o jogo com um total de 25 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências.

Portugal liderou sempre o marcador, registando a sua superioridade logo no primeiro período, altura em que já detinha uma vantagem de dez pontos (15-25). Apesar da quebra registada no último período (22-15), as comandadas do selecionador Eugénio Rodrigues conseguiram resistir à forte reação das basquetebolistas holandesas.

Na segunda-feira, Portugal defronta a Bélgica, pelas 12:00 (horas em Lisboa), tendo em vista o objetivo de ficar nos dois primeiros lugares do grupo e, assim, garantir a presença no rol dos oito primeiros e a consequente manutenção na Divisão A.