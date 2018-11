BE questiona governo sobre ligação da Atlanticoline à ilha das Flores

Num requerimento enviado ao Governo Regional, os deputados do BE pedem explicações para o facto de, “nos últimos anos, as Flores terem ficado sem ligação marítima na linha amarela em setembro, e solicitam dados relativamente à ocupação de passageiros e viaturas nos anos em que as viagens se realizaram no mês de setembro”.

Acrescentam em comunicado que "embora esteja a ser respeitado o limite mínimo de ligações estabelecidas no âmbito das obrigações de serviço público, o Bloco de Esquerda,entende que a realização de viagens em setembro poderia beneficiar não só os residentes, mas iria permitir também o aumento do número de visitantes".







Os bloquistas perguntam ainda se o “governo tem intenção de retomar esta ligação às Flores durante o mês de setembro”.





A linha amarela é uma operação sazonal que liga as ilhas dos três grupos, excetuando-se o Corvo, que tem início nos meses de abril ou maio, prolongando-se até ao final do mês de setembro.