BE quer alargar até setembro discussão pública da revisão do PDM de Sintra

“A legislação não fixa um período máximo de duração da discussão pública, pelo que há possibilidade de se alargar o processo, de modo a ultrapassar o período estival e para se procurarem novos momentos de encontro e debate com a população”, afirmaram, em requerimento, os deputados municipais André Beja e Helena Carmo.

A discussão pública da proposta de revisão do PDM decorre desde 20 de junho, e até 20 de agosto, depois de ter sido fixado um prazo de 60 dias, quando a legislação em vigor limita o debate público por um período não inferior a 30 dias.

“O PDM é o principal instrumento de planeamento territorial do município e determina a estratégia a 10 anos para o desenvolvimento territorial, as opções de localização e de gestão de equipamentos de utilização coletiva e as relações de interdependência com os municípios vizinhos”, salientou o BE.

Os eleitos do BE, apenas representado na assembleia municipal, requereram o prolongamento do prazo, considerando que “apesar de alargado, parte do período de discussão coincide com semanas de menor atividade e disponibilidade” dos munícipes, entidades e serviços, “devido ao habitual período de férias de verão”.

“As 11 sessões de apresentação da proposta de plano diretor que, neste período, aconteceram nas diferentes freguesias do concelho serviram para estimular a participação, mas a análise e reflexão sobre uma proposta tão extensa e complexa está longe de se encontrar esgotada”, argumentou-se no documento.

Face à “possibilidade de se alargar o processo, de modo a ultrapassar o período estival” e de “se procurarem novos momentos de encontro e debate com a população”, o BE questionou o presidente da autarquia acerca da disponibilidade para alargar a discussão pública até 30 de setembro.

“Essa proposta não tem muito sentido. A lei obriga a dar um prazo de 30 dias para a discussão pública. Nós demos dois meses, portanto começou a 20 de junho e fizemos debates em cada uma das freguesias do concelho”, comentou à Lusa o presidente da autarquia.

Basílio Horta (PS) sublinhou que a proposta, após análise da participação pública, “ainda vai à vereação e depois vai a debate na assembleia municipal”.

O alargamento da discussão pública seria, por isso, “atrasar um instrumento fundamental” e embora o executivo “não tenha pressa, também não pode aprovar iniciativas puramente dilatórias”, vincou.

Segundo o autarca, até ao momento registou-se “muita participação, principalmente nas freguesias rurais”, que será analisada “com todo o cuidado”, mas que não deverá “alterar os conceitos e os valores que estão na base do PDM, para um concelho onde valha a pena viver”.

O executivo camarário aprovou, a 21 de maio, com o voto contra da CDU, submeter a proposta de revisão do PDM a consulta pública.