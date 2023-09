BE pede esclarecimentos sobre projeto anunciado pela autarquia da Lagoa

Recentemente, nas comemorações do aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, a presidente da autarquia da Lagoa disse estar a “ser desenvolvido em comum um projeto, que permitirá ter uma valência desta instituição, sediada no concelho de Lagoa, para a qual a autarquia já tem um terreno e está a finalizar o projeto”, refere o BE em nota de imprensa.

O Bloco sublinha que se trata de uma ideia que "tem defendido há vários anos", justificando a importância de um serviço de proximidade dos bombeiros no concelho de Lagoa, mas alega que "não se sabe mais nada sobre este projeto".