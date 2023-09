BE fala em "mau estado" de trilhos da ilha das Flores

Em nota de imprensa, o Bloco quer saber para quando estão previstas ações de limpeza e manutenção, destacando que todos os trilhos da ilha da Flores “atravessam áreas protegidas”.

Para o BE/Açores, a responsabilidade pela manutenção, conservação e limpeza “é do Governo Regional, mesmo que existam contratos celebrados com outras entidades com esta finalidade, como estabelece a legislação em vigor”.

O Bloco quer ainda ter acesso ao mais recente relatório semestral elaborado pela Comissão de Acompanhamento dos Percursos Pedestres.