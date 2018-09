BE diz que investir no parque habitacional do Estado “é uma questão de vontade”

A coordenadora nacional do BE defendeu esta sexta feira que investir na requalificação e ampliação do parque habitacional do Estado "é uma questão de vontade", considerando "incompreensível e não aceitável" a degradação daquele património.

Em Guimarães, durante uma visita ao Bairro de S. Gonçalo, propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Catarina Martins defendeu ainda haver um "duplo problema" no parque habitacional do Estado.

"O Estado tem pouco parque habitacional público, devia ter mais e temos também o problema do parque habitacional que existe e está degradado", enumerou.

"É incompreensível e não é aceitável e é por isso que é preciso denunciar e dar voz a estas pessoas. Não é aceitável", considerou a coordenadora nacional do BE.

Catarina Martins salientou que o investimento em parque habitacional público "é uma necessidade e uma prioridade para o Bloco", referindo que aquela necessidade deve ter reflexo no Orçamento do Estado para 2019.

"Seguramente que existe [cabimento no próximo Orçamento do Estado para investir no parque habitacional], é uma questão sobretudo de vontade", defendeu, considerando mesmo que é um "bom investimento" para o Estado.

"A recuperação dos parques habitacionais e o investimento em parques habitacionais tem uma característica ao longo dos anos, foi sempre um bom investimento. Quem vive nestas casas paga a sua renda e o investimento que o Estado tem que fazer agora é um investimento que é recuperado", disse.

O Bairro de S. Gonçalo está a ser intervencionado, mas as obras estão paradas desde abril.