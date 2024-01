BE diz que é solução para resolver habitação e saúde e aumentar salários

“Quero dar-vos uma certeza e vou repeti-la todos os dias desta campanha: não haverá nenhuma solução para atacar os preços da especulação imobiliária ou para melhorar os salários sem o Bloco. O Bloco vai ser determinante para a maioria que governe para resolver habitação e saúde para toda a gente. Só com o Bloco e nunca sem o Bloco será possível começar a fazer o que nunca foi feito”, declarou Mariana Mortágua.

No seu discurso, durante um almoço com apoiantes em Santo Tirso (Porto), no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse que não basta ao PS reconhecer o problema na habitação ou na saúde ou assumir o fracasso passado sem apontar soluções de futuro.

“Ouvi ontem o secretário geral do PS [Pedro Nuno Santos] reconhecer como falharam nos últimos dois anos na habitação e na saúde. É uma evidência: entra pelos olhos dentro que vinte horas de espera numa urgência, mais de milhão e meio sem médico de família, as casas mais caras da Europa, são tudo fracassos porque as políticas estavam erradas, protegeram o negócio e não as pessoas. Só que não basta reconhecer o problema ou assumir o fracasso passado sem apontar soluções de futuro.

A líder bloquista defendeu que o “o país exige responsabilidade, consequência e vontade para fazer o que nunca foi feito”, designadamente os aumentos reais do salário mínimo e novas regras para fazer subir todos os salários, com mais força aos contratos coletivos, para que se acabe com o abuso da precariedade, dos horários longos demais, dos salários baixos demais”.

“Não desistimos de Portugal. No Bloco ousamos a esperança. Sabemos que é a força do Bloco que pode determinar os caminhos do país para lá de 10 de março. Estamos a crescer, o apoio a uma política exigente com soluções exigentes agiganta-se e temos esta confiança: vamos para ganhar e fazer o que nunca foi feito”, concluiu.