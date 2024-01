BE denuncia "desmatamento sem controlo" do habitat do priolo

O cabeça de lista às eleições regionais de domingo pelos círculos de São Miguel e da compensação, António Lima, visitou hoje a área do trilho do Pico da Vara, no concelho do Nordeste, para mostrar um cenário inesperado num arquipélago que tem como bandeira a sustentabilidade ambiental.

Além da visível desmatação de criptomérias, esta Zona de Proteção Especial, com estatuto de conservação de nível regional, nacional e europeu tem sofrido com a destruição de caminhos e com a colocação de herbicidas que afetam a vegetação, relatou o guia turístico Gerbrand Michielsen, holandês a viver nos Açores há mais de 30 anos e guia profissional de observação de aves há mais de uma década.

Gerbrand Michielsen, que já trabalhou na Secretaria Regional do Ambiente e esteve envolvido na criação de uma rede de percursos pedestres nas ilhas, explicou que há dois anos ocorreu uma mudança significativa: “Antes os cortes eram mais faseados, cortavam uma zona e depois alternava-se com sítios numa zona mais afastada. Ficava sempre um refúgio para a biodiversidade, neste caso o priolo, mas não só."

Além disso, acrescentou, quando os camiões destruíam os caminhos as autoridades eram alertadas e a questão era resolvida.

Agora, “principalmente com a subida do preço da criptoméria”, além das empresas que já operavam no local, houve subcontratações de empresas mais pequenas sem formação, referiu.

“Fazem em todo o lado ao mesmo tempo. Da Achadinha até Santo António está tudo arrasado, é uma zona gigantesca”, disse à Lusa.

Apesar de não conseguir quantificar a diminuição da população, o empresário referiu que a redução possa ter atingido os 80%, tendo em conta que era muito fácil ver priolos na zona e agora tem circulado por ali “sem ver nem um”.

António Lima reconheceu que, sendo árvores de produção, é normal que as criptomérias sejam cortadas, contestando, contudo, que o sejam em quantidades tão elevadas, com “uma perda enorme do habitat das aves”, um grande impacto visual e ainda um efeito negativo nos solos.

“Noutros tempos foi feito de outra forma, com outro tipo de critério, outro tipo de rigor, outro tipo de preocupação com os habitats e com a própria Zona de Proteção Especial que aqui temos”, sublinhou, reiterando que “não cabe ou não deveria caber na cabeça de ninguém que o corte das árvores seja feito todo em simultâneo”.

Para o também líder regional do Bloco de Esquerda, este é um sinal evidente de que o ambiente “não está seguro” na região.

“Significa que não há qualquer respeito, não há qualquer sensibilidade para as questões ambientais por parte deste governo e isso tem efetivamente de mudar”, alertou, sublinhando estar também em causa a promoção turística baseada numa ideia de sustentabilidade.

“Isso serve para atrair turistas, mas a verdade é que depois, na prática, isso não passa do papel. Os selos ambientais que conseguimos, os galardões que conseguimos não servem de nada se depois na prática tratamos aquilo que temos de melhor desta forma”, lamentou.

Gerbrand Michielsen partilha da opinião, referindo não compreender como as organizações internacionais dão algumas distinções com tanta facilidade, também noutras geografias.

O guia disse que “não existe uma medida ambiental nas propostas dos grandes partidos” e lamentou que haja falta de massa crítica nas ilhas: “A população é mal informada, veem as medidas ambientais como um impacto para a qualidade de vida”.