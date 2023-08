BE alerta para prejuízos na economia de Santa Maria devido a problemas no transporte marítimo

O BE lembra em comunicado que, no dia 23 de agosto, a viagem do navio “Baía dos Anjos”, que estava agendada para abastecimento da ilha de Santa Maria, “acabou por ser cancelada na sequência de uma avaria da embarcação”.

“Esta perturbação no fornecimento não é singular neste verão, tendo já no final de julho o transporte sido assegurado pela embarcação ‘Cristiano B’, que possui menor capacidade de carga. Estes episódios afetam visivelmente as dinâmicas do comércio, bem como outros setores associados”, segundo o partido.

O BE insiste que “é necessário criar um serviço de transporte marítimo que decorra no ano inteiro e que se estenda ao transporte de passageiros, além de mercadorias”.