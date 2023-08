BE/Açores questiona Governo Regional sobre combate ao escaravelho japonês

Num requerimento enviado ao parlamento dos Açores, o Bloco cita a Associação Agrícola das Flores, que revelou que várias culturas têm “sofrido impactos” pelo “aumento significativo da população destes insetos”.

De acordo com uma nota de imprensa, os deputados do BE/Açores solicitaram também dados sobre a última monitorização da distribuição e dos níveis populacionais do escaravelho japonês em todas as ilhas.

O BE/Açores questiona ainda sobre em que fase se encontra o projeto IPM-Popillia “Integrated pest management of the invasive japanese beetle,” inserido no Plano Estratégico para a Horticultura da região autónoma, e para quando está prevista a sua publicação.

No requerimento, o BE/Açores interroga igualmente o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre se tem conhecimento de que a Associação Agrícola das Flores colocou “a hipótese de aplicação de produtos químicos”, referindo estar “à procura de produtos para disponibilizar aos agricultores”.

O Bloco recorda, a este propósito, que o n.º1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 67/2020 de 15 de setembro, indica que só “em caso de reconhecida necessidade, podem ser adotadas medidas de proteção fitossanitária adicionais ou de emergência por portaria do membro do Governo responsável pela área da agricultura.”