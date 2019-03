BE/Açores questiona executivo sobre creche inaugurada em 2017 e ainda fechada

O Bloco de Esquerda (BE) dos Açores questionou esta quarta-feira o Governo Regional sobre o motivo de uma creche inaugurada em 2017 pelo chefe do executivo não estar ainda, à data de hoje, em funcionamento.

"Em 2017, foi inaugurada a nova creche da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, na presença do presidente do Governo Regional, dr. Vasco Cordeiro, justificando colmatar uma grande necessidade sentida pela população, num investimento de 800 mil euros. Passado mais de um ano após a inauguração, a Creche 'A Joaninha' ainda se encontra encerrada", denuncia o BE em nota enviada à imprensa.

Nesse sentido, os bloquistas, num requerimento entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, pretendem saber "qual ou quais as razões para que esta valência ainda não se encontre em funcionamento" e "para quando está prevista a abertura" da referida creche.

O partido, coordenado nos Açores por António Lima, realça que as duas outras creches da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, com capacidade para 78 crianças, "estão com a ocupação lotada", o que torna mais premente a abertura do espaço.

A agência Lusa contactou o Governo dos Açores sobre este tema, tendo o executivo remetido um comentário para momento posterior.