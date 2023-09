BE/Açores propõe gratuitidade do ensino superior para alunos da região

“Numa região com enorme risco de pobreza, a questão financeira para o acesso ao ensino superior é determinante”, afirmou o coordenador regional do BE, António Lima, citado numa nota de imprensa.

O dirigente bloquista falava no encerramento de um debate público sobre “Ensino Superior e Qualificações no Futuro dos Açores”, promovido pelo BE, que decorreu hoje em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O encontro contou com a participação da deputada do Bloco na Assembleia da República Joana Mortágua, do mestre em ciências da educação e antigo governante de executivos regionais do PS Rui Bettencourt e da presidente da Associação Académica da Universidade dos Açores, Daniela Faria.

António Lima anunciou que o Bloco de Esquerda vai propor no parlamento açoriano que o Governo Regional assegure o pagamento integral das propinas e de três viagens de ida e volta aos Açores, bem como um apoio para o pagamento do alojamento, a todos os estudantes do ensino superior residentes no arquipélago.

O objetivo, segundo o líder do BE/Açores, é aumentar o número de licenciados numa região em que apenas 19,1% da população entre os 25 e os 65 anos tem o ensino superior, quando em Portugal continental o número chega aos 32,1% e na Madeira aos 22,3%.

O dirigente do BE salientou ainda que, em 2022, dos 2.618 alunos que concluíram o secundário nos Açores, apenas 44% (1.154) concorreram ao ensino superior.

“A autonomia tem de servir para que as propinas e todas as outras brutais despesas não coloquem em causa o futuro dos jovens”, frisou, acrescentando que “nenhum jovem nos Açores pode ficar impedido de frequentar o ensino superior por motivos financeiros”.

Segundo António Lima, as dificuldades financeiras são um dos fatores de desmotivação e abandono escolar, sobretudo quando a maioria dos estudantes açorianos tem de se deslocar para outra ilha ou para o continente para ingressar no ensino superior.

O coordenador do BE considerou que “as bolsas do ensino superior são insuficientes” e que o programa de apoio ao pagamento de propinas criado pelo Governo Regional cobre apenas um terço da propina e chega a uma pequena parte dos estudantes (150), deixando de fora alunos que cumprem os critérios para aceder.

“Os estudantes e as famílias deparam-se com uma avalanche de brutais despesas e dificuldades: 697 euros de propinas, 300, 400, 500, 600 euros ou mais por um quarto por mês, e passagens aéreas, para quem está deslocado, que significam no mínimo quase 300 euros por ano”, apontou.