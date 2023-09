BE/Açores espera que Plano e Orçamento para 2024 responda “às necessidades das pessoas”

Segundo o líder do BE açoriano, António Lima, a política orçamental “mais recente do Governo tem sido profundamente desastrosa e tem causado problemas muito significativos à região, nomeadamente aos seus serviços públicos”.

António Lima, que falava aos jornalistas na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de Plano e Orçamento para 2024, deu exemplos como o subfinanciamento do serviço regional de saúde, “que se agravou os últimos tempos”, a crise da habitação e a “dificuldade enorme” para as famílias conseguirem vagas em creches.

“Ora, o que o BE, naturalmente, defende para este orçamento é que ele tem que responder às necessidades das pessoas, às necessidades a nível do investimento público no serviço regional de saúde, por exemplo, modernizando-o, dotando-o de mais recursos”, disse.

António Lima também propõe que haja um investimento em creches para responder às necessidades dos açorianos.

“É esse investimento que é fundamental e que tem que acontecer com urgência”, vincou.

O líder do BE/Açores alertou ainda que o próximo orçamento “será o orçamento do ano eleitoral”, antevendo que os açorianos vão assistir “a um conjunto de promessas que já deviam de ter sido concretizadas, a maior parte delas, neste ano e no ano anterior”.

Assumiu ainda que é preciso “uma mudança de política porque não basta o investimento sem mudar a política”.

Sobre o sentido de voto do BE ao Plano e Orçamento da região para 2024, António Lima referiu que o partido “reserva a sua posição” para depois da apresentação do documento.

O presidente do Governo dos Açores começou hoje a ronda de auscultação dos partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento da região 2024, o quarto da legislatura, que vai ser discutido em novembro na Assembleia Regional.