BE/Açores diz que Governo Regional está em incumprimento com unidades de saúde em 30 ME

“O BE/Açores quer saber como e quando vai o Governo Regional pagar os milhões de euros que não foram transferidos do Orçamento Regional para as unidades de saúde da região nos anos de 2021 e 2022, que contribui para a asfixia financeira destas entidades, já muito condicionadas pelo seu crónico subfinanciamento”, afirma o partido, em nota de imprensa.

De acordo com o BE/Açores, os relatórios de gestão das unidades de saúde de 2021 e 2022 “mostram que para as Unidades de Saúde de ilha de São Miguel e Terceira não foram transferidos mais de 30 milhões de euros”.

O Bloco considera que o Governo Regional “deve explicações aos açorianos sobre quando e como vai regularizar esta dívida, uma vez que está comprometido com o endividamento zero para este ano”.

Aquela força política da oposição teme um “agravamento em 2023, sobretudo das dívidas a fornecedores, uma vez que o Governo Regional de direita está impedido de recorrer a endividamento financeiro”.

Pretende-se que o Governo Regional “esclareça se a sua opção for não pagar as dívidas às unidades de saúde de ilha, de que modo é que as vai anular”.

O BE/Açores aponta que “esta situação foi detetada em resposta a um requerimento enviado pelo BE ao Governo Regional, a solicitar os relatórios de gestão das unidades de saúde de ilha, o que demonstra a necessidade de tornar estes relatórios públicos para evitar a utilização deste tipo de subterfúgio”.