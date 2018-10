Battaglia regressa aos convocados do Sporting

O médio argentino Battaglia, recuperado de problemas físicos, regressou este sábado aos convocados do Sporting, para o jogo de domingo, no terreno do Portimonense, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Além de Battaglia, que falhou o jogo da Liga Europa em que os 'leões' bateram o Vorskla Poltava (2-1), reentraram na lista do técnico José Peseiro o defesa Marcelo, o médio Misic e o avançado Castaignos, que não estão inscritos na competição europeia.

Em sentido inverso, o médio Miguel Luís e o avançado Elves Baldé ficaram de fora das opções de Peseiro, que continua sem poder contar com os lesionados Mathieu, Wendell e Bas Dost.

Sporting, quarto classificado com 13 pontos, e Portimonense, 18.º e último com quatro, jogam no domingo, a partir das 20:00, no Estádio Municipal de Portimão.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

- Defesas: Marcelo, Coates, André Pinto, Jefferson, Ristovski e Bruno Gaspar.

- Médios: Petrovic, Battaglia, Misic, Bruno Fernandes, Gudelj e Acuña.

- Avançados: Nani, Carlos Mané, Raphinha, Diaby, Jovane Cabral, Montero e Castaignos.