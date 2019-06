Basquetebolista Anthony Davis junta-se a LeBron James nos Lakers

Os Los Angeles Lakers, que este ano falharam os ‘play-offs’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), chegaram a acordo com os New Orleans Pelicans para a contratação de Anthony Davis, que se junta à ‘super estrela’ LeBron James.

De acordo com a imprensa norte-americana, Davis, de 26 anos, ruma aos Lakers em troca de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e três escolhas da primeira ronda do ‘draft’, incluindo a quarta de 2019, que será conhecida na próxima semana.

No decorrer da época 2018/19, Davis anunciou a vontade de deixar os Pelicans, mas o negócio com os Lakers falhou e o extremo-poste teve de acabar a temporada na equipa de Nova Orleães, mas com pouca utilização.

Davis, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres2012 e campeão mundial em 2014, terminou, ainda assim, com médias de 25,9 pontos e 12,0 ressaltos. Por seu lado, Ingram somou 18,3 pontos, Ball 9,9 e Hart 7,8.

O contrato de Davis com os Pelicans passa agora para os Lakers e é válido até 2021, garantindo-lhe 27,1 milhões de dólares (cerca de 24,1 milhões de euros) em 2019/20 e 28,7 milhões de dólares (cerca de 25,5 milhões de euros) em 2020/21.