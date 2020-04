Barrigana recorda as subidas do Santa Clara à I Liga

O jogador que assinou um contrato com o Sporting por três épocas, mas nunca jogou de leão ao peito, recorda que na primeira subida (1998/1999) o objetivo era apenas o de conseguir a manutenção na época de estreia dos encarnados de Ponta Delgada na então chamada Liga de Honra.

“Tínhamos uma boa equipa com bons jogadores, o grupo era muito unido e com uma boa massa adepta, mas não sonhávamos sequer com a subida de divisão. Ninguém estava à espera de que conseguíssemos subir de divisão. Foi um momento especial”, assinalou o jogador na rubrica “Regresso ao Passado”, promovida pelo Departamento de Comunicação do Santa Clara.

Já a segunda ascensão à I Liga, em 2000/2001, foi conseguida porque o Santa Clara tinha “uma equipa construída e talhada para subir de divisão”.

Embora não siga muito o futebol, Barrigana, hoje com 48 anos, destaca que o Santa Clara de João Henriques é “uma equipa de luta, de querer, de vontade”, encontrando “algumas semelhanças em relação à nossa forma de jogar na temporada de estreia na I Liga”.

Barrigana chegou ao Santa Clara em 1998/1999 proveniente do Penafiel, cumprindo seis temporadas consecutivas no clube, onde realizou 101 jogos de encarnado.