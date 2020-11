Barnier fala em “divergências muito sérias” e prepara UE para “todos os cenários"

“Não obstante os esforços da UE para encontrar soluções, mantêm-se divergências muito sérias no ‘level playing field’ [igualdade de condições entre empresas], governação [a criação de um mecanismo para resolver diferendos comerciais] e pescas”, sublinhou Michel Barnier através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Referindo também que os temas em questão são “condições essenciais para qualquer tipo de parceria económica”, o negociador sublinhou que a “UE está pronta para todos os cenários”.

Barnier publicou a mensagem no Twitter após ter-se reunido com os embaixadores dos Estados-membros junto da UE, e a caminho de uma reunião com eurodeputados, em que irá fazer o ponto de situação sobre as negociações.

As negociações entre a UE e o Reino Unido para um acordo comercial pós-‘Brexit’ encontram-se na reta final, tendo os negociadores apontado para meados de novembro como o prazo final para se chegar a um acordo, visto que os parlamentos nacionais ainda o teriam de ratificar antes do final do período de transição, a 31 de dezembro.

As declarações de Barnier são feitas depois de, na terça-feira, a Comissão Europeia ter afirmado estar a “ponderar” avançar para os próximos passos de um processo de infração aberto ao Reino Unido a 01 de outubro, devido a uma lei votada no Parlamento britânico que prevê a violação de certas cláusulas do acordo do ‘Brexit’.

“Enviámos uma carta de notificação a 01 de outubro ao Reino Unido, por ter quebrado o acordo de saída [do 'Brexit']. Tinha até ao final do mês de outubro para submeter as suas observações à missiva. Até ao momento, posso confirmar que não recebemos nenhuma resposta”, referiu o porta-voz da Comissão Europeia com a pasta das negociações entre a UE e o Reino Unido, Daniel Sheridan Ferri, ne terça-feira.

Face à ausência de resposta da parte do Governo britânico, a Comissão Europeia anunciou que está a “ponderar os próximos passos, incluindo o envio de um parecer fundamentado”.