Barcelona mais forte vence Óquei de Barcelos e encontra FC Porto na final

A equipa mais titulada internacionalmente do hóquei em patins fez valer a ‘lei do mais forte' perante um Óquei de Barcelos que, apesar dos números, ‘vendeu cara' a derrota.

A primeira parte foi mais equilibrada e o 2-0 com que o Barcelona foi a ganhar para o intervalo não espelhava totalmente o que se passara, porque os minhotos dispuseram de oportunidades claras para marcar.

Pablo Alvarez fez o primeiro logo aos três minutos, mas o Óquei de Barcelos respondeu aos nove minutos com uma grande jogada que podia ter dado o empate, mas o remate de João Guimarães embateu no poste.

Poucos segundos depois, o mesmo jogador, isolado diante do guardião contrário, atirou ao lado.

Não marcaram os minhotos, dilataram a vantagem os catalães através do ex-benfiquista João Rodrigues, que apenas teve que empurrar para o fundo da baliza de Ricardo Silva (16).

Aos seis minutos do segundo tempo, o Barcelona chegou ao terceiro golo, autoria de Ignacio Alabart.

O Óquei de Barcelos ainda reduziu, por Alvarinho (33), lançando-se, com muita ‘alma' e empurrado pelos cerca de 2.000 adeptos, em busca de mais golos, mas um livre direto cobrado por Pau Bargallo pôs ‘gelo' nessa reação (38).

O mesmo Alvarinho desperdiçou um livre direto aos 41 minutos e a equipa terá sentido que foi a última oportunidade de se aproximar do Barcelona.

A partir daí, a equipa espanhola comandou a partida como quis e marcou por mais duas vezes, primeiro por Marc Gual (43) e depois por João Rodrigues (45).

A três minutos do fim, Hugo Costa ainda desviou com sucesso um remate de longa distância de Alvarinho, mas o adversário do FC Porto, que bateu na outra meia-final os também espanhóis do Lleida por 5-3, estava encontrado.