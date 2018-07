"Banhos de Lua" no Pesqueiro com o OASA

O Observatório Astronómico de Santana (OASA), leva a cabo, na próxima sexta-feira, dia 27 de julho, os 'Banhos de Lua', na piscina do Pesqueiro em Ponta Delgada. A iniciativa conta com a parceria da Associação Portas do Mar e do Ciência Viva no Verão e decorre entre as 21h00 e as 23 horas.