Baixa D/Areia recebe Festival Blues na Caloura

De acordo com a organização, no diia 27 de junho, Midnight Club Blues Band e Minnemann Blues Band, animam o primeiro dia do Festival, sendo que a abertura do recinto está prevista para as 21horas..

No dia seguinte, sobem ao palco os Budda Power Blues & Maria João e ainda os Delta Blues Riders,



Os Budda Power Blues e Maria João decidiram unir-se e juntar os seus talentos na criação de um disco, intitulado Blues Experience, onde Budda assume as composições e Maria João empresta a voz. Assim sendo, Maira João demonstrar todo o seu talento, dando vida às letras que canta, muitas vezes em dueto, com um dos melhores músicos de Blues português, Budda.

No último dia do Festival Caloura Blues, o palco ficará por conta de Vitor Bacalhau e Safarah.