Baile Verde e Amarelo da Povoação com bilhetes à venda

Os bilhetes para o baile Verde e Amarelo da Povoação deste ano, já estão à venda na tesouraria da Câmara Municipal e na Loja Açores das Portas do Mar, em Ponta Delgada.

A celebrar 16 anos de existência, os bilhetes para o baile custam 5 euros e as mesas 10 euros. As crianças até aos 12 anos têm entrada livre e, como sempre, serão permitidos os mais variados farnéis, refere nota de imprensa.





Oceanus, Musix e o cantor popular Emanuel Silva ficarão encarregues de animar a noite de 4 de março no Gimnodesportivo da Vila da Povoação, que promete muito divertimento naquele que é considerado o baile onde há “muito mais folia”, organizado pela autarquia da Povoação.





Os interessados em adquirir os bilhetes e as mesas terão de se dirigir à tesouraria da Câmara Municipal da Povoação no seguinte horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h30 às 12h30 e das 13 horas às 15h30, ou então na Loja Açores, das Portas do Mar.