Baía da Praia da Vitória acolhe Azores Windsurf Foil Open Challenge

Na apresentação da prova, Tiago Ormonde, vereador do desporto da Câmara Municipal da Praia da Vitória, enalteceu a realização do evento e “reforça a oferta do turismo de mar e de natureza além-fronteiras, um dos motores essenciais ao desenvolvimento económico local. O município da Praia da Vitória, em conjunto com diversas entidades e o clube naval, tem procurado potenciar a baía, pois esta deve estar no topo das prioridades no que concerne ao turismo desportivo nos Açores. A nossa baía tem de afirmar-nos como centro do turismo de mar e aventura no arquipélago”, disse citado em nota de imprensa.





Por parte do Clube Naval da Praia da Vitória, o presidente José Mendonça, explicou que “o Azores Windsurf Foil Open Challenge foi concebido em função de três objetivos, nomeadamente, a criação de uma prova ordinária de referência mundial; a promoção em época baixa de um encontro entre velejadores internacionais; e a valorização da baía da Praia da Vitória como local de excelência para a prática de desportos náuticos”.





“Pretendemos, a par com a experiência já comprovada na concretização de outras provas desportivas, afirmar os Açores também como destino turístico. A concretização de ações desta natureza permitirá aos velejadores treinarem e disputarem a competição com outros atletas de elite num ambiente propício à prática desportiva, o que torna este evento atrativo para quem nos visita”, sublinhou o presidente do CNPV.





Carlos Borges, diretor técnico da prova, acredita que este é “o momento certo para concretizar a iniciativa, uma vez que se pretende atrair os principais velejadores do mundo e também outros atletas amadores que sejam amantes da modalidade. Neste sentido, contamos com a presença de atletas medalhados da elite do Windsurf, demonstrando o interesse dos mesmos pela Praia da Vitória”.





O Azores Windsurf Foil Open Challenge tem o apoio do Governo Regional dos Açores, da Federação Portuguesa de Vela e do município da Praia da Vitória.