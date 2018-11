Bagagem abandonada causou encerramento de várias ruas em Nova Iorque

As mais lidas

Nova Iorque viveu recentemente momentos de tensão, quando foram enviados a vários políticos e figuras públicas democratas pacotes armadilhados, o que aconteceu também nos Estados da Florida, Califórnia e em Washington D.C., tendo a lista incluído as residências dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama.

A agência de segurança tinha encerrado as ruas 34 e 35, entre a Quinta e a Sétima Avenidas, uma das zonas comerciais mais congestionadas da cidade, para investigar um volume suspeito.

