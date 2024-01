Azores Rallye alterado para 15 e 16 de novembro

Duas provas do Campeonato dos Açores de Ralis deste ano (CAR 2024) viram as suas datas alteradas, na sequência de uma reunião realizada entre os vários clubes organizadores das provas que compõem o CAR e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Com o objetivo de acertar o calendário da competição para 2024, o Rali Ilha Lilás foi antecipado uma semana e o Azores Rallye avançou igualmente uma semana, “tendo-se mantido a ordem e distribuição das sete provas, conforme o calendário que a FPAK publicou há mais de um mês”, pode ler-se num comunicado conjunto dos vários clubes.

Assim, o CAR 2024 vai ter o seu início a 5 e 6 de abril (com Rali TAC, na Terceira), em asfalto, seguindo-se duas provas em terra, o Rali Ilha Azul (24 e 25 de maio), no Faial, e o Além Mar Rali (28 e 29 de junho), em São Miguel.

Vão depois ser corridas três provas em asfalto: o Explore Santa Maria Rali (9 e 10 de agosto), o Rali Ilha Lilás (20 e 21 de setembro), na Terceira, e o Picowines Rali (18 e 19 de outubro), terminando a temporada novamente em terra, com o Azores Rallye, que se disputa a 15 e 16 de novembro.



Os vários clubes reforçaram a necessidade de que a calendarização do CAR seja debatida com maior antecedência, “preferencialmente antes do final de cada temporada, como tinha sido manifestado junto da FPAK, em 2023”, avança o mesmo comunicado.