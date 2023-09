Azores Airlines transporta 1 milhão de passageiros antes do previsto para 2023

A empresa (com ligações de e para o arquipélago dos Açores) referiu num comunicado enviado à agência Lusa que ultrapassou "a marca de um milhão de passageiros quase três meses antes da data prevista para 2023".

“Em 2022, a Azores Airlines apresentou um desempenho, em termos de passageiros transportados, muito acima da Europa e do resto do mundo, de acordo com os dados da ICAO - International Civil Aviation Organization -, evidenciando uma variação de 14,5% em 2022 versus 2019 (ano pré-pandemia)”, adiantou a companhia em comunicado.

Segundo a fonte, “contribuíram para este consistente aumento da procura e preferência um crescente esforço da companhia em oferecer mais destinos e em reforçar a sua capacidade face ao ano de 2022”.