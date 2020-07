Azores Airlines Pro cancelado pelo WSL

“Após uma análise cuidadosa e extensas discussões com as principais partes interessadas, tomámos a decisão de cancelar a temporada do Championship Tour (CT) e Qualifying Series (QS) devido à pandemia de covid-19”, afirmou o diretor executivo da WSL, Erik Logan, citado pela Agência Lusa.

Para além da etapa açoriana do circuito mundial de qualificação para o Championship Tour (CT), também foram canceladas as etapas portuguesas do Caparica Surf Fest Pro, na Costa de Caparica, Pro Santa Cruz, em Torres Vedras, e EDP Billagong Pro, na Ericeira.

A WSL prevê antecipar o arranque dos circuitos de 2021 ainda em 2020, no Havai, com uma etapa feminina, em novembro, em Maui, e uma masculina, em Oahu.