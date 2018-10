Azores Airlines batiza A321neo de 'Sete Cidades'

As mais lidas

“Além da eficiência energética, a constituição de uma frota única (com aviões da família A320), permite economias de escala ao nível da utilização das tripulações e manutenção das aeronaves”, frisou a Secretária Regional, considerando que a utilização destes aviões constitui “um fator determinante para a estratégia de fortalecimento da companhia, que passa também por voltar a colocar os Açores como última fronteira da Europa a caminho da América”, adiantou ainda a secretária em nota do Gacs.

Com a entrada ao serviço do segundo A321neo, que teve lugar em abril, a Azores Airlines continua a renovação programada da sua frota de médio e longo curso a operar em rotas como os EUA e Canadá, numa modernização de equipamentos que, para Ana Cunha, se reveste de vital importância, quer para a SATA, quer para os Açores.

“O grande objetivo passa por suscitar a curiosidade, em terra e no ar, em descobrir o local que dá nome ao avião e visitá-lo”disse para acrescentar que "dando nomes de lagoas, montes, praias, grutas, cascatas, miradouros, lugares, promovemos os tesouros das nossas ilhas”.

Decorreu esta segunda-feira, a cerimónia de batismo da aeronave A321neo da Azores Airlines, até agora conhecida como 'Wonder, que agora assume o nome 'Sete Cidades' e tem como madrinha a coreógrafa, Milagres Paz.

