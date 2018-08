Azor Hotel e o Terra Nostra nomeados para os Publituris Portugal Travel Awards

Na corrida pela distinção de Melhor Hotel de Cinco Estrelas, o Azor Hotel conta com a companhia do Anantara Vilamoura Algarve Resort, Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, Hotel The Cliff Bay, Palácio Estoril Golf & Spa Hotel, Six Senses Douro Valley e The Yeatman.



Já o Terra Nostra Garden Hotel está inserido na categoria de Melhor Hotel de Quatro Estrelas onde terá a concorrência de H10 Duque de Loulé, H2otel Congress & Medical Spa, Hotel Britania, Jupiter Lisboa Hotel, Porto A.S. 1829 e Vila Monte Farm House.



Os Açores foram também nomeados para Melhor Região de Turismo Nacional, juntamente com Alentejo, Algarve, Centro, Madeira, Porto e Norte e Região de Lisboa.

Os galardões serão entregues no próximo dia 21 de setembro, no Hotel Aqualuz, em Tróia.



Os Publituris Travel Awards, já conhecidos como os ‘Óscares do Turismo’ em Portugal, são uma iniciativa do jornal Publituris, em conjunto com o Hotel Aqualuz Tróia, e tem o apoio da Entidade Regional Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Câmara Municipal de Grândola.