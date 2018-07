Avós e netos celebram laços intergeracionais na vila de Rabo de Peixe 

Jaime Vieira, presidente da junta, congratulou-se com o resultado da iniciativa que faz parte do plano de atividades da junta de freguesia para a população sénior da vila de Rabo de Peixe.



Em comunicado, Jaime Vieira refere que "temos dado uma atenção permanente à população sénior da nossa vila e, com esta iniciativa, através da qual celebramos o Dia dos Avós, procuramos, simultaneamente, combater a solidão dos nossos idosos e reforçar os laços intergeracionais da população jovem e idosa da vila de Rabo de Peixe”.



A iniciativa envolveu cerca 60 idosos dos Centros de Dia e de 75 crianças do CATL’s da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande e da Casa do Povo de Rabo de Peixe.



Durante a tarde de convívio entre idosos, crianças e representantes das instituições que colaboraram com este projeto, entre elas a Câmara Municipal da Ribeira Grande, o Núcleo de Ação Social de Rabo de Peixe e o Centro de Desenvolvimento da Criança e dos Jovens dos Açores (CDIJA), a animação musical não faltou. Foi ainda dada a possibilidade de os avós fazerem a sua medição arterial e de diabetes.



Refira-se que a junta de freguesia da vila de Rabo de Peixe desenvolve ao longo de todo o ano iniciativas dedicadas à população sénior, das quais se destacam os vários passeios pela ilha de São Miguel e a deslocação, já por duas vezes, a Santa Maria.