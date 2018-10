Aviso amarelo para o grupo Central e Oriental

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas do grupo Central e Oriental, que vigora até às 00 horas de quinta-feira, dia 25 de outubro.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas do grupo Central, referente a precipitação e trovoada, um aviso que vigora até às 00 horas de quinta-feira, 25 de outubro.



Igualmente, as ilhas do grupo Oriental estarão sob aviso amarelo, mas só para precipitação, até às 00 horas de quinta-feira, 25 de outubro.