Avioneta cai sobre grupo de pessoas na Alemanha, pelo menos três mortos e oito feridos

Um pequeno avião caiu hoje sobre um grupo de pessoas num aeródromo no centro da Alemanha fazendo pelo menos três mortos e oito feridos, anunciou a polícia.

A avioneta atingiu as três vítimas mortais – dois adultos e uma criança – quando tentava aterrar em Wasserkuppe, perto de Fulda, no estado de Hesse, segundo a agência DPA.

Testemunhas citadas na imprensa alemã indicaram que o piloto do avião, do tipo Cessna, perdeu o controlo do aparelho.

O acidente ocorreu cerca das 15:45 locais (14:45 em Lisboa).