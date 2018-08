Aventuras no Pátio do Arquipélago no último domingo de cada mês

O Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas está a promover visitas/ oficina para famílias com crianças entre os 2 e os 6 anos nos últimos domingos de cada mês.

O Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas promove no dia 26 de agosto, a partir das 15h00, a visita-oficina Último domingo de cada mês | Aventura no Pátio, para famílias com crianças dos 2 aos 6 anos.

O Serviço Educativo deste Centro de Artes preparou uma tarde animada no Pátio, em que os participantes e suas famílias poderão, entre outras atividades, trabalhar o barro e pintar em lonas. Os mais novos terão ainda a oportunidade de dar um mergulho na piscina insuflável.

A entrada é gratuita mas carece de inscrição, que poderá ser feita através do site: arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt, pelo e-mail: acacinfo@azores.gov.pt ou através do telefone 296 470 130.